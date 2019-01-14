В матче двадцатого тура чемпионата Франции «Марсель» на своём поле принимал «Монако». Игра проходила на стадионе «Велодром» и завершилась вничью со счётом 1:1.

Хозевам удалось открыть счёт уже в начале встречи: быстрый гол на 13-й минуте забил полузащитник «Марселя» Максим Лопес. В конце первого тайма хавбек «Монако» Юри Тилеманс смог восстановить равновесие, отправив мяч в сетку ворот Стива Манданда.

Второй игровой отрезок получился небогатым на события: ни одной из команд не удалось изменить счёт.

Во встрече принимал участие российский полузащитник Александр Головин. Спортсмен появился на поле в стартовом составе и отыграл большую часть матча: он был заменён на 72-й минуте. Также в составе «Монако» появился новичок Сеск Фабрегас, он провёл на поле все 90 минут встречи.

После матча «Марсель» продолжает занимать девятое место турнирной таблицы, «Монако» находитя в зоне вылета — на девятнадцатой строчке.