Российский биатлонист Максим Цветков рассказал о возвращении в основную команду сборной России после того, как пропустил декабрьские этапы Кубка мира.

Цветков признал, что в начале сезона имел проблемы с попадание в основную команду, но сейчас, когда тренерский штаб включил его в состав сборной, спортсмен хочет хорошо выполнять свою работу. Биатлонист отметил, что получает удовольствие от выступлений и общения с партнёрами по команде.

Также Цветков признался, что ему сложно вливаться в рабочий процесс после пропуска этапов Кубка мира, однако спортсмен надеется, что дальше сможет показывать более высокие результаты.

Напомним, в воскресенье, 13 января, мужская сборная России одержала победу в эстафетной гонке. Максим Цветков был включен в состав команды и бежал на первом этапе. Спортсмен безукоризненно справился со своей задачей и не использовал ни одного дополнительного патрона на огневых рубежах.