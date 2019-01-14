Российский фигурист Александр Самарин планирует исполнить четверной флип на зимней Универсиаде, которая будет проходить в Красноярске в марте. Об этом сообщила тренер спортсмена Светлана Соколовская.

Соколовская рассказала, что Самарин исполняет четверной флип на тренировках. Прыжок получается достаточно успешно, поэтому фигурист намерен включить его в свою программу на Универсиаду. Однако на чемпионате Европы, который пройдёт в Минске в период с 21 по 27 января, Самарин не будет пробовать исполнять данный элемент, чтобы не рисковать.

Напомним, Самарин попал в состав сборной России после того, как занял третье место на национальном чемпионате. Также в команду отобрались Максим Ковтун и Михаил Коляда.

Недавно Самарин показал видео с тренировки, где успешно приземляет четверной флип.