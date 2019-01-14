Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко был прооперирован в российской клинике. Экс-спортсмену удалили межпозвоночную грыжу.

Как сообщила супруга Плющенко Яна Рудковская, фигуриста сильно беспокоили боли в шейном отделе позвоночника после того, как он принял участие в тридцати ледовых шоу в Москве и Санкт-Петербурге. Во время своих выступлений экс-спортсмен исполняет тройные прыжки и элементы уровня «ультра-си».

Плющенко был намерен лететь в Израиль, чтобы лечиться там, однако боли усилились, поэтому фигурист обратился за помощью к российскому специалисту. Рудковская отметила, что Плющенко уже идёт на поправку и благодарит болельщиков за поддержку.

Отметим, что проблема со спиной является у Плющенко хронической — в 2013 году оперативным вмешательством ему заменили межпозвоночный диск на искусственный. После операции он выступил на Олимпийских играх в Сочи: выиграл золотую медаль в командном турнире и снялся с личного на разминке из-за травмы спины.