Председатель совета директоров петербургского «Зенита» Александр Дюков стал единственным кандидатом на пост президента Российского футбольного союза (РФС).

Приём заявок от кандидатов уже завершился, после ухода Виталия Мутко Дюков остался единственным претендентом на должность.

Напомним, ранее представители Московской федерации футбола поддержали кандидатуру Дюкова. Члены организации единогласно проголосовали за специалиста. Вице-президент РФС Сергей Анохин отметил, что Дюков заинтересован в развитии детско-юношеского и массового футбола, что в будущем поможет вывести страну в лидеры футбольных держав.

Также ранее сообщалось, что пять регионов России приняли решение выдвинуть Дюкова на пост пост главы РФС. О своем намерении заявили Республика Татарстан, Пермь, Мордовия, Томск и Башкортостан. Также кандидатуру специалиста предложил Санкт-Петербург.

Выборы президента РФС состоятся 22 февраля.