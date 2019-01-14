Представитель тренерского штаба московского «Спартака» Сергей Кузнецов рассказал о работе команды на первом сборе после отпуска и об адаптации новичков в коллективе.

Кузнецов отметил, что вся команда соскучилась по футболу, поэтому максимально отдаётся работе на каждом занятии. Тренер добавил, что игроки ведут борьбу за место в составе, в коллективе присутствует здоровая конкуренция.

Говоря об адаптации новичков, Кузнецов обратил внимание на то, что в команде установилась хорошая атмосфера. Игроки помогают молодёжи и новым членам команды. Тренер отметил, что всех приняли хорошо, новые футболисты уже стараются составить конкуренцию старожилам.

Напомним, в зимнее трансферное окно в «Спартак» перешли Аяз Гулиев, Максим Глушенков, Наиль Умяров и Айртон Лукас.