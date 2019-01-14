Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала, что вновь начала исполнять тройные прыжки.

На своей странице в «Инстагарме» Сотникова сообщила, что за последние 2,5 месяца похудела на 10 кг и начала входить в свою былую форму. Спортсменка призналась, что на данный момент её вес составляет даже меньше, чем был во время соревноваельной карьеры.

Также фигуристка рассказала, что восстановила тройные прыжки. Сотникова пояснила, что после серьёзных травм ей удалось перебороть в себе страх и вновь начать исполнять сложные элементы.

Сейчас фигуристка намерена устроить себе небольшой отдых, после чего будет принимать решение относительно своей дальнейшей деятельности в спорте.

Напомним, Сотникова одержала победу на Олимпийских играх в Сочи. На данный момент спортсменка не соревнуется, но пока не объявила о завершении своей карьеры.