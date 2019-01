View this post on Instagram

Ну вот и мой марафон подошёл к концу! Это были тяжелые 2,5 месяца… Но могу отметить,что я собой довольна! Больше всего радует то,что я начинаю входить в свою былую форму! 1. Это вид! Я похудела почти на 10 кг за это время! От этого сил почти нет, так как в таком весе последний раз я была лет 5 назад… на сегодняшний день мой вес меньше,чем был в спорте (соревновательный). Самое сложное будет впереди… это удержать его🙈 2. Я потихоньку начала прыгать тройные прыжки на людях! После серьёзных травм я переборола в себе страх! Да,пока не всегда получается все идеально,но я думаю если правильно расставить приоритеты,то в дальнейшем я начну делать на шоу не только тулупы и дупли 🤞🏽💪🏾. 3. Про дальнейшее я пока не буду говорить.Сейчас главное отдохнуть как морально так и психологически,физически.При этом держать себя в форме.После своего отдыха я буду думать о том,что же все-таки делать дальше) _____________ Всем спасибо за тёплые отзывы! Спасибо,что приходили на наши шоу! За овации,аплодисменты и улыбки на лицах! ❤️👼 Это самое важное для нас! Чтобы зритель уходил с положительными эмоциями и хотел вернуться снова!🙏🏽😋🤩🥰 Спасибо всей нашей ледовой команде! Вместе мы все выдержали! ❤️😋🥰 __________ Ну а теперь смело можно отдохнуть душой и телом 🤩😇🙃 #всемспасибо #идемдальше