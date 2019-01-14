Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала, что вновь начала исполнять тройные прыжки.
На своей странице в «Инстагарме» Сотникова сообщила, что за последние 2,5 месяца похудела на 10 кг и начала входить в свою былую форму. Спортсменка призналась, что на данный момент её вес составляет даже меньше, чем был во время соревноваельной карьеры.
Также фигуристка рассказала, что восстановила тройные прыжки. Сотникова пояснила, что после серьёзных травм ей удалось перебороть в себе страх и вновь начать исполнять сложные элементы.
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Ну вот и мой марафон подошёл к концу! Это были тяжелые 2,5 месяца… Но могу отметить,что я собой довольна! Больше всего радует то,что я начинаю входить в свою былую форму! 1. Это вид! Я похудела почти на 10 кг за это время! От этого сил почти нет, так как в таком весе последний раз я была лет 5 назад… на сегодняшний день мой вес меньше,чем был в спорте (соревновательный). Самое сложное будет впереди… это удержать его🙈 2. Я потихоньку начала прыгать тройные прыжки на людях! После серьёзных травм я переборола в себе страх! Да,пока не всегда получается все идеально,но я думаю если правильно расставить приоритеты,то в дальнейшем я начну делать на шоу не только тулупы и дупли 🤞🏽💪🏾. 3. Про дальнейшее я пока не буду говорить.Сейчас главное отдохнуть как морально так и психологически,физически.При этом держать себя в форме.После своего отдыха я буду думать о том,что же все-таки делать дальше) _____________ Всем спасибо за тёплые отзывы! Спасибо,что приходили на наши шоу! За овации,аплодисменты и улыбки на лицах! ❤️👼 Это самое важное для нас! Чтобы зритель уходил с положительными эмоциями и хотел вернуться снова!🙏🏽😋🤩🥰 Спасибо всей нашей ледовой команде! Вместе мы все выдержали! ❤️😋🥰 __________ Ну а теперь смело можно отдохнуть душой и телом 🤩😇🙃 #всемспасибо #идемдальше
Сейчас фигуристка намерена устроить себе небольшой отдых, после чего будет принимать решение относительно своей дальнейшей деятельности в спорте.
Напомним, Сотникова одержала победу на Олимпийских играх в Сочи. На данный момент спортсменка не соревнуется, но пока не объявила о завершении своей карьеры.