Защитник футбольного клуба «Спортинг» Маркос Акунья может продолжить карьеру в петербургском «Зените».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство «Зенита» заинтересовано в приобретении 27-летнего защитника сборной Аргентины. Действующий контракт футболиста со «Спортингом» рассчитан до июня 2023 года. Сумма выкупа Акуньи у лиссабонского клуба составляет 20 миллионов евро.

Напомним, ранее стало известно, что в сферу интересов «Зенита» также попал защтник «Бенфики» Алехандро Гримальдо. Руководство петербуржцев готово предложить португальской команде 16 миллионов евро за испанского футболиста.

Также сообщалось, что «Зенит» намерен усилиться двумя игроками в зимнее трансферное окно. Представители сине-бело-голубых не разглашают фамилии футболистов, попавших в сферу интересов команды.