Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Юрий Жирков рассказал о том, как восстанавливался в период межсезонья.

Жирков сообщил, что отдыхал во время зимнего перерыва, однако в это время не забывал и о тренировках. По большей части футболист занимался с ахиллом и делал все необходимые восстановительные упражнения. Игрок отметил, что перед уходом на перерыв он вернулся к тренировкам в общей группе, но пока не знает, как будет работать на сборах команды.

На вопрос о том, можно ли будет увидеть Жиркова на поле в весенних матчах, спортсмен ответил: «Надеюсь, да».

Напомним, Жирков получил травму во время чемпионата мира и с тех пор проходит длительное восстановление. 12 января основной состав «Зенита» вернулся из отпуска и прошёл медицинский осмотр, после которого отправится на тренировочный сбор.