Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, отбывающий наказание в СИЗО «Бутырка», рассказал об обострении травмы ноги.

Спортсмен признался, что его мучают боли в колене после травмы, полученной в марте прошлого года. Игроку не хватает физических нагрузок, однако он не планирует обращаться за помощью врачей в СИЗО. Кокорин уверен, что врачи «Бутырки» не смогут ему помочь, так как для восстановления колена необходимы специальные упражнения и нагрузки. «Кто мне в СИЗО бассейн предоставит?», — сказал футболист.

На сегодняшний день Кокорин имеет возможность проводить занятия на тренажёрах и играть в настольный теннис, однако данных нагрузок не хватает для поддержания спортивной формы. Игрок уверен, что находится в ужасном состоянии, однако планирует восстановиться за три недели в том случае, если 8 февраля его отпустят на свободу.