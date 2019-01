View this post on Instagram

Добро пожаловать в середину нулевых , где наши сборные по биатлону друг за другом разрывают всех. ⠀ Стоило ждать более десяти лет, чтобы все вернуть на свои места. Сегодня день российского биатлона и ее флагманы Логинов и Юрлова, как когда-то до них Пылева и Чудов, привели свои блестящие команды к победам. ⠀ Браво. Не знаю как вы, но я по-хорошему очень удивлён!