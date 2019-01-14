После золотого дубля женской и мужской сборных России болельщики в интернете выражали свои эмоции по-разному. Кто-то троллил Фуркада, кто-то — Шипулина, а кто-то просто распространял лучи добра.
Один из болельщиков в своем Instagram написал, что стоило ждать больше десяти лет этой победы. Юрлову поклонник биатлона сравнивает с Ольгой Пылевой, а Логинова — с Максимом Чудовым.
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Добро пожаловать в середину нулевых , где наши сборные по биатлону друг за другом разрывают всех. ⠀ Стоило ждать более десяти лет, чтобы все вернуть на свои места. Сегодня день российского биатлона и ее флагманы Логинов и Юрлова, как когда-то до них Пылева и Чудов, привели свои блестящие команды к победам. ⠀ Браво. Не знаю как вы, но я по-хорошему очень удивлён!
Другому фанату до сих пор не верится в золотой дубль россиян. Он считает, что нашей команде как никому идет звание победителей.
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Зажгли так зажгли!!!! До сих пор не верится, что они сделали золотой дубль ☺️☺️☺️👏🏻👏🏻👏🏻 Ребята показали на что они способны 👍🏼👍🏼👍🏼 Шикарная гонка и красивая победа!!! И всё же как нашим идёт слово — ПОБЕДИТЕЛИ ❗️❗️❗️❗️❗️ 🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇 #счастьеестьегонеможетнебыть#звездыбиатлона #биатлон#спорт#биатлон2019#всенаматч #знайнаших #biathlon
Еще одна любительница биатлона отметила, что биатлонисты сборной России «просто золото». Кроме того, о многом говорит хэштег #моесердцеелевыдержало.
В Twitter пользователи больше шутят, но по-доброму. А как еще, когда у команды такой триумф?
Наши сборные сегодня:#биатлон pic.twitter.com/rbe52lPb10
— Динозаврик (@Dinozavrig) January 13, 2019
Но и для шуток над Мартеном Фуркадом нашлось место.
Фуркад перестал бороться. Бережет силы дня нытья после гонки. #Биатлон
— Dmitry (@Kyschik) January 13, 2019
Другой пользователь пошутил над Антоном Шипулиным, который в конце прошлого года завершил спортивную карьеру.
Антон Шипулин когда увидел, что без него на 4 этапе минута преимущества, а не отставания #биатлон pic.twitter.com/tjGRsswZDx
— Шипулька (@ksu_shipulka) January 13, 2019
Сам Антон считает членов женской и мужской команды России гениями, и мы, в принципе, с ним согласны.
Дмитрий Губерниев был счастлив больше всех, и уже нарек день, когда наши спортсмены выиграли, великим, а Оберхоф — «нашим».
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Великий день !!! Две победы !!!! Спасибо сборной страны , спасибо всем болельщикам !!!! Оберхоф — наш !!!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #голосбиатлона #победа #россия #оберхофнаш