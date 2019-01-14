После золотого дубля женской и мужской сборных России болельщики в интернете выражали свои эмоции по-разному. Кто-то троллил Фуркада, кто-то — Шипулина, а кто-то просто распространял лучи добра.

Один из болельщиков в своем Instagram написал, что стоило ждать больше десяти лет этой победы. Юрлову поклонник биатлона сравнивает с Ольгой Пылевой, а Логинова — с Максимом Чудовым.

Другому фанату до сих пор не верится в золотой дубль россиян. Он считает, что нашей команде как никому идет звание победителей.

Еще одна любительница биатлона отметила, что биатлонисты сборной России «просто золото». Кроме того, о многом говорит хэштег #моесердцеелевыдержало.

В Twitter пользователи больше шутят, но по-доброму. А как еще, когда у команды такой триумф?

Но и для шуток над Мартеном Фуркадом нашлось место.

Фуркад перестал бороться. Бережет силы дня нытья после гонки. #Биатлон — Dmitry (@Kyschik) January 13, 2019

Другой пользователь пошутил над Антоном Шипулиным, который в конце прошлого года завершил спортивную карьеру.

Антон Шипулин когда увидел, что без него на 4 этапе минута преимущества, а не отставания #биатлон pic.twitter.com/tjGRsswZDx — Шипулька (@ksu_shipulka) January 13, 2019

Сам Антон считает членов женской и мужской команды России гениями, и мы, в принципе, с ним согласны.

Дмитрий Губерниев был счастлив больше всех, и уже нарек день, когда наши спортсмены выиграли, великим, а Оберхоф — «нашим».