Обвиняемый в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена признал свою вину. Подсудимый Нуралы Киясов заявил, что признаёт себя виновным, однако отрицает то, что убийство было спланировано заранее. Обвиняемый утверждает, что не планировал убивать спортсмена: по его словам, он достал нож только для того, чтобы попытаться напугать Тена.

Напомним, ранее ещё один подозреваемый в убийстве Арман Кудайбергенов раскаялся и попросил прощения у матери Тена и всего Казахстана. «Прошу прощения у мамы Дениса, у граждан Казахстана. Я признаю кражу и легкий вред здоровью, но не признаю убийство», — сказал подсудимый.

19 июля фигурист погиб, получив ножевое ранение в бедро. Злоумышленники пытались снять зеркала с его автомобиля, между ними и Теном завязалась потасовка, в результате которой спортсмен получил ранение. Он был доставлен в больницу, где скончался от потери крови.

25-летний Денис Тен выиграл бронзу на Олимпиаде-2014 в Сочи, был серебряным призером ЧМ–2015.