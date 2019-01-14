Грузовик российской команды «КАМАЗ-Мастер» упал на бок во время шестого этапа ралли «Дакар 2019» в Перу. Управлял грузовиком Эдуард Николаев, его экипаж занял четвёртое место, уступив голландцу Жерару де Рою 8 минут 46 секунд.

После финиша Николаев объяснил, что у него возникли сложности при прохождении спецучастка — он пересек песчаный карьер и начал спускаться, но на пути оказалась ответная дюна. Автомобиль опрокинулся на левый бок, но из-за песка машина практически не пострадала. Россиянин объяснил, что у грузовика помялась задняя дверь, но двигатель автомобиля остался в исправном состоянии. На то, чтобы вновь поставить грузовик на колёса, у команды ушло 8 минут. После этого экипаж смог продолжить гонку.

Напомним, ранее из ралли «Дакар» был исключен экипаж Андрея Каргинова. Причиной послужил инцидент с наездом на зрителя, который произошел на пятом спецучастке ралли на 279-м километре.