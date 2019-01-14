Бывший главный тренер футбольных клубов «Динамо» и «Тосно» Юрий Ковтун поделился мнением о том, почему нападающий Антон Заболотный до сих пор не смог заиграть в составе петербургского «Зенита».

Ковтун уверен, что Заболотный получил хороший контракт благодаря работе в «Тосно». Однако специалист обратил внимание на то, что уровень «Зенита» существенно выше, поэтому игроку надо улучшать свои показатели. По мнению Ковтуна, Заболотному необходимо развивать игровое мышление и обходить соперников в штрафной.

Специалист предположил, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак даст нападающему шанс во второй части сезона. Ковтун отметил, что у Заболотного есть огромное желание играть, однако пока он прогрессирует недостаточно быстро.

Напомним, ранее экс-форвард «Анжи» Шамиль Лахиялов заявил, что Заболотный не соответствует уровню своей команды.