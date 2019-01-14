Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин будет тренироваться с «Зенитом-2». Об этом сообщил главный тренер петербургской команды Владислав Радимов.

Радимов рассказал, что два или три игрока «Зенита-2» отправятся на сбор в Катар вместе с составом основной команды. Тренер обратил внимание на то, что его команду резко омолодили в прошлом году, поэтому игрокам для начала необходимо набраться опыта и освоиться в ФНЛ.

Радимов рассчитыват на то, что Аршавин поможет ему в тренировочном процессе. Специалист отметил, что уже достиг договорённости с Аршавиным: экс-футболист согласился принимать участие в тренировках команды. «Он ведь может не только объяснить какие-то нюансы на поле, но и все показать», — приводит слова Радимова «Спорт-Экспресс».

Недавно Аршавин подписал контракт с сине-бело-голубыми и возглавляет международный проект «Сириус в «Зените».

В «Зените» Аршавин играл с 2000 по 2008 годы и с 2012 по 2015 годы. В составе сборной России Аршавин завоевывал бронзовые медали чемпионата Европы-2008 в Австрии и Швейцарии.