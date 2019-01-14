Американский боец UFC Нэйт Диас высказался в адрес россиянина Хабиба Нурмагомедова по поводу его конфликта с Конором Макгрегором.

В социальной сети Диас написал Нурмагомедову, что он и его команда ничего не смогли сделать. «Я дал тебе леща», — заявил Диас. В ответ на это Хабиб назвал американца трусом, который прятался за охраной и сбежал. «Мы просто разгромили твою команду той ночью, сопляк», — заявил Нурмагомедов.

Напомним, ранее Конор Макгрегор сообщил, что во время поединка с Хабибом соперник постоянно жаловался судьям, что сбивало ирландца с толку. В ответ на это Нурмагомедов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию с поединка, где он применяет к Макгрегору болевой приём. «Ты будешь жить с этим позором всю жизнь», — заявил россиянин в подписи к публикации.

Напомним, бой между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым состоялся 6 октября в Лас-Вегасе. Россиянин одержал досрочную победу, применив удушающий приём, из-за которого соперник был вынужден сдаться.