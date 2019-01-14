Если ты хоккейный клуб Континентальной хоккейной лиги и хочешь быть востребованным и интересным для болельщика, в 2019 году мало просто играть в хоккей. Нужно делать что-то еще: проводить акции, проворачивать разного рода шалости в соцсетях, не быть скучным. Тогда и аудитория расширится, и преданные фанаты будут чаще посещать арену.

Лучше всего в прошлом году это усвоил омский «Авангард». Вернее, в новом сезоне он фактически стал балашихинским — клуб переехал из Сибири в Подмосковье из-за аварийного состояния домашней арены. Вероятно, именно поэтому в клубе задумались о переосмыслении работы с болельщиками. «Арена Балашиха» вмещает каких-то 5500 зрителей, тогда как в омской помещается почти в два раза больше. Но и эти пять тысяч мест нужно было заполнить, Балашиха — не такой хоккейный город, каким можно назвать Омск.

Перед началом сезона в клубе провели тотальный ребрендинг, поменяли логотип и форму, которая стала более стильной и современной — продажи в клубном магазине наверняка резко подскочили.

Большинство болельщиков «Авангарда» остались в Омске, но о них не забыли: каждый матч организовываются фан-зоны с большими экранами, ice-girls и даже автограф-сессиями игроков.

В то же время в Балашихе также проводятся автограф-сессии. Например, с фанатами уже успел пообщаться Дмитрий Сычев и хоккеисты клуба.

Но это все формальности, настоящее веселье началось в конце осени, когда пресс-служба пустила в ход тяжелую артиллерию — мемы. В Instagram клуба стали появляться самодельные картинки и видео. «Авангард» троллил «Торпедо», «Автомобилист» а даже самого себя. В сравнении с остальными клубами, которые пытаются выглядеть слишком серьезно, это кажется чем-то очень крутым для нашего хоккея.

В конце ноября хоккеисты поздравили своих матерей с Днем матери, поучаствовав во флешмобе #мамаянаделшапку.

А пару месяцев назад YouTube-канал омичей позаимствовал несколько популярных форматов: Артем Манукян с Михаилом Фисенко посоревновались в хоккейных (плохих) шутках, Коди Франсон смотрел русские клипы, а Евгений Медведев и Денис Зернов отвечали на вопросы хоккейной викторины.

Группа поддержки «Авангарда» станцевала под песню Ольги Бузовой. Телеведущей ролик понравился, она разместила его в своем инстаграм-аккаунте, что явно принесло дополнительные просмотры, и даже захотела стать талисманом хоккейного клуба.

Засветились сммщики «Авангарда» и в рекламе с Артемием Панариным. Хоккеисту «Коламбуса» предложили пожизненный запас водки и бесплатную стоматологическую помощь, только бы он не разрывал контракт с командой. Тогда омичи выдвинули свои предложения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @artemiypanarin, подумай! #ОмскийАвангард Публикация от Хоккейный клуб Авангард (@avangard_inside) 11 Янв 2019 в 6:12 PST

Панарин эти предложения оценил, а «Авангард» пошел дальше и предложил болельщикам скидку в 30% на билеты по промокоду PANARIN. Смекалочка.

На фоне веселого «Авангарда» остальные клубы КХЛ выглядят грустно. Из последних крутых акций вспоминается ретро-матч московского «Спартака» против «Сочи» в тот же день, когда СКА ставил свои мнимые рекорды на «Газпром-арене». Армейцы вообще, видимо, считают, что не должны никак развлекать своих поклонников, ведь у них и так их в достатке. Проводить «Зимнюю классику», ставя мнимые рекорды, — это не работа с болельщиками, а банальная попытка заработать. По крайней мере, в этом уверены болельщики, выходившие с нашумевшего матча уже после второго периода.