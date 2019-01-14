Игрок баскетбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Сергей Карасёв выбыл из строя из-за травмы ноги. Как сообщает официальный сайт петербургской команды, спортсмен будет вынужден пропустить не менее полутора месяцев.

У Карасёва диагностировано повреждение стопы, которое он получил в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против команды из Нижнего Новгорода. Таким образом, игрок может пропустить заключительные встречи сборной России в квалификации Кубка мира-2019. Матчи будут проходить в конце февраля, российской команде предстоит сыграть со сборными Болгарии и Финляндии.

В нынешнем сезоне средний показатель Карасёва составляет 16,8 очка, 3 подбора и 3 передачи за 27 минут в играх Еврокубка. В Единой лиге ВТБ баскетболист набирает по 13,2 очка, делает 3,6 подбора и 2,7 передачи за 25 минут.

Ранее спортсмен уже пропустил более двух недель из-за ушиба плеча.