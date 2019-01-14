Бывший игрок футбольного клуба «Зенит» Владислав Радимов поделился мнением относительно возможного перехода Леандро Паредеса в лондонский «Челси».

Радимов выразил неуверенность в том, что Паредес будет соответствовать уровню «Челси». Экс-футболист отметил, что в «Роме» аргентинец довольствовался положением запасного игрока, в то время как в «Челси» пробиться в основной состав ещё труднее.

Также специалист раскритиковал Паредеса за публичные высказывания о желании сменить клуб. Радимов уверен, что такие реплики неуместны — особенно в то время, когда в сезоне начинается пора решающих матчей.

Радимов отметил, что найти равноценную замену Паредесу будет сложно, так как аргентинец является ключевой фигурой в составе «Зенита». При этом специалист обратил внимание и на слабые стороны футболиста — в частности, на то, что игрок регулярно получает карточки от арбитров.