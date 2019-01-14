Аргентинский полузащитник петербургского «Зенита» Леандро Паредес в данный момент проходит медицинский осмотр вместе с другими футболистами сине-бело-голубых в преддверии второй части сезона.

Об этом сообщает «Чемпионат». Отметим, ранее стало известно, что аргентинец может стать игроком лондонского «Челси». Руководство английского клуба готово заплатить за аргентинского полузащитника 30 миллионов евро.

Кроме того, в «Челси» приняли решение отказаться от покупки Николо Бареллы, так как посчитали его стоимость завышенной. Руководство «Кальяри» требует за игрока сумму порядка 45-50 миллионов долларов. Представители лондонского клуба считают, что смогут купить Паредеса за меньшие деньги.

Также ранее Леандро Паредес рассказал, что хочет вернуться из «Зенита» в аргентинский «Бока Хуниорс», а петербуржцы отклонили предложение по нему от «ПСЖ».

Напомним, Паредес оказался в «Зените» летом 2017 года, перейдя из итальянской «Ромы». Его контракт с петербургским клубом истекает в 2021 году.