Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев поделился мнением о победе мужской и женской сборных России в эстафетах на этапе Кубка мира в Оберхофе.

По словам Драчева, российские биатлонисты сработали как единый механизм, и все просто великолепно. Он отметил, что у россиян давно не было золотого дубля в эстафете, и с таким достижением ему хочется поздравить всех российских спортсменов и болельщиков.

Драчев добавил, что уже на этой неделе начнется пятый этап Кубка мира в Рупольдинге, где пройдут две эстафетные гонки. Президент СБР считает, что было бы здорово продолжить выступать в том же духе.

«Сейчас главное — успеть восстановиться», — сказал Драчев, слова которого приводят «Известия».

Напомним, сборная России выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе. За команду выступали Евгений Гараничев, Максим Цветков, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

Ранее женская сборная России также выиграла эстафету на этапе Кубка мира. В составе команды выступили Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт.