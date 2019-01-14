Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов рассказал о возможности попадания полузащитника Дениса Глушакова в состав команды.

Кононов заявил, что не может гарантировать попадание в стартовый состав ни одному из игроков, а Глушакову — тем более. Тренер объяснил это тем, что в полузащите у «Спартака» высокая конкуренция. Однако, по мнению Кононова, на данный момент выигрывает эту конкуренцию именно Глушаков. «Если он будет соответствовать требованиям, то будет играть, будет капитаном«, — сказал Кононов.

Кононов считает, что места в составе достоин любой игрок, который полностью отдаётся на поле. Также тренер заявил, что не считает нужным ориентироваться на мнение болельщиков, так как ответственность за результат берёт на себя он, а не трибуны.

Напомним, Кононов возглавил «Спартак» после того, как итальянский специалист Массимо Каррера был отправлен в отставку. Болельщики остались недовольны таким решением и потребовали выгнать из команды Глушакова.