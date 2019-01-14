Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Клаудио Маркизио рассказал о том, как провёл новогодние каникулы.

Итальянский хавбек сообщил, что провёл Рождество в Турине вместе со своими близкими. После этого семья отправилась на море и провела весь отпуск на пляже. Маркизио отметил, то старался как больше времени проводить со своими детьми и играть с ними каждый день.

12 января «Зенит» вышел из отпуска и прибыл на медицинский осмотр. Маркизио признался, что был очень уидвлён тому, как изменился город зимой. Итальянец никогда не видел, чтобы на улице было так много снега. «Это просто какое-то волшбество!» — сказал полузащитник.

Также Маркизио отметил, что отдых подошёл к концу и пришло время сосредоточиться на усердной работе.