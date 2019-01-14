Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Кристиан Нобоа рассказал, как восстанавливался после травмы в период отпуска.

Игрок сообщил, что на данный момент чувствует себя хорошо. Во время межсезонья спортсмен регулярно тренировался по специальной программе, которую составили для него тренеры и врачи команды. По словам Нобоа, он проводил на тренировках по два-три часа ежедневно.

На данный момент футболист не может полностью оценить свою готовность ко второй части сезона, так как пока ни разу не тренировался вместе с командой. Игрок отправится с «Зенитом» на сборы, однако предполгает, что сначала продолжит работать по индивидуальной программе, а затем будет постепенно присоединяться к общей группе.

Сейчас футболисты «Зенита» находятся в Санкт-Петербурге и продолжают проходить медицинский осмотр, а затем отправятся на тренировочный сбор.

Существует вероятность того, что Нобоа сможет восстановиться к матчу против «Фенербахче», который состоится в рамках стадии плей-офф Лиги Европы.

Ранее Нобоа показывал, как проходят его восстановительные процедуры.