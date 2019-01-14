Полузащитник петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони, вернувшийся из аренды в «Атланте», рассказал, почему отказался выступать за команду из США.

Игрок признался, что действительно получил предложение из США, которое стало для него единственной альтернативой. По правилам ФИФА футболист не имеет права выступать более чем за два европейских клуба в одном сезоне, поэтому игрок мог продолжить карьеру только за пределами Европы. Однако Ригони не принял предложение от американской команды, потому что у него появилась возможность остаться в составе петербургского клуба.

«Когда стало понятно, что я могу остаться в «Зените», не преминул воспользоваться этой возможностью», — цитируют слова аргентинского полузащитника СМИ.

Напомним, о возвращении Ригони в «Зенит» стало известно 8 января.