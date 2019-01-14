Защитник футбольного клуба «Зенит» Миха Мевля поделился впечатлениями от первой половины сезона.

Мевля отметил, что если бы перед началом сезона знал, что команда закончит первый круг лидером чемпионата, то был бы доволен. Однако декабрь получился неудачным для «Зенита», уверен словенский защитник.

Футболист остался удовлетворён тем, что «Зениту» удалось выйти из группы в Лиге Европы. «Значит, всё идет неплохо», — отметил игрок.

Мевля добавил, что для достижения целей на оставшуюся часть сезона команде нужно стать более сыгранной и показывать лучший футбол.

Напомним, 12 января основной состав «Зенита» вышел из отпуска и начал проходить медицинский осмотр. После этого команда отправится на тренировочный сбор.