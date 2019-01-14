Защитник петербургского «Зенита» Эмануэль Маммана поделился ожиданиями от предстоящего матча с турецким «Фенербахче», который будет проходить в рамках стадии плей-офф Лиги Европы.

Футболист рассказал, что уже имеет опыт игры против турецких команд: во время выступления за «Лион» Маммана играл с «Бешикташем». Защитник отметил, что матч с «Фенербахче» получится непростым, потому что в состав команды входят сильные игроки. «Зениту» предстоит провести серьёзную подготовку, чтобы достойно противостоять сопернику, уверен игрок.

Маммана добавил, что не очень успешное выступление «Фенербахче» в национальном чемпионате не станет плюсом для петербуржцев, так как они должны думать прежде всего о своей игре. «Фенербахче», по мнению футболиста, полностью заслужил выход в плей-офф Лиги Европы. «Поэтому мы должны серьезно подготовиться и разобрать соперника», — подытожил защитник.

Напомним, 12 января «Зенит» вернулся из отпуска и начал проходить медицинский осмотр.