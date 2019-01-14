Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков будет не единственным кандидатом на пост президента Российского футбольного союза (РФС). Стало известно, что свою кандидатуру также выдвинул бывший министр физической культуры и спорта Ульяновской области Сергей Кузьмин.

Кузьмин подал заявление на участие в выборах главы РФС, так как его выдвинули пять общероссийских организаций. Как сообщает ТАСС, Кузьмин предложил своё видение развития российского футбола. На посту главы РФС специалист хотел бы уделять особое внимание решению проблем в регионах. Кузьмин уверен, что выполнение задач на региональном уровне повлечет за собой решение всех целей, установленных в общенациональной стратегии развития.

Напомним, до недавнего времени предполагалось, что Дюков будет единственным кандидатом на выборах. Пять регионов России приняли решение выдвинуть Дюкова на пост пост главы РФС. О своем намерении заявили Республика Татарстан, Пермь, Мордовия, Томск и Башкортостан. Также кандидатуру специалиста предложил Санкт-Петербург.

Выборы президента РФС состоятся 22 февраля.