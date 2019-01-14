Нападающий системы петербургского СКА и молодёжной сборной России Василий Подколзин рассказал об уровне подготовки в армейском клубе.

Поколзин заявил, что система СКА является лучшей в Европе. Хоккеист объяснил, что в петербургском клубе проводят хорошую работу с игроками и многое объясняют. Спортсмены могут попросить у тренера дополнительную программу, по которой нужно будет работать на конкретном занятии. Подколзин уверен, что уезжать в Северную Америку стоит лишь для того, чтобы играть, а не просто числиться в каком-либо клубе.

Также хоккеист рассказал о своей текущей подготовке. Игрок активно занимается отработкой бросков — старается сделать их более сильными и точными. «Надеюсь, количество перейдёт в качество», — цитирует слова Подколзина «Чемпионат».

Напомним, ранее Подколзин занял третье место в рейтинге драфтов НХЛ, который составляет независимая компания хоккейных скаутов ISS hockey.