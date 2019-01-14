Российский биатлон на время стал прежним. Накануне и женская, и мужская национальные сборные выиграли эстафеты этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. Начало же победам положил Александр Логинов, заняв первое место в спринте.

Победа Логинова вызвала дикое неудовольствие соперников. Йоханнес Бё пожал Александру руку во время церемонии награждения, однако потом признался, что разочарован результатом и потратил на россиянина уже слишком много энергии. Неудачно начавший сезон Мартен Фуркад и вовсе заявил, что Логинов недостоин его уважения, поскольку не извинился за свое допинговое прошлое. Напомним, Логинов отбывал двухлетнюю дисквалификацию за употребление эритропоэтина.

Стоит отметить, что те, кто сегодня выказывают недовольство поведением Логинова, активно выступали в защиту норвежской лыжницы Терезы Йохауг, дисквалифицированной за употребление допинга в 2016 году. Подробнее о двойных стандартах зарубежных спортсменов — в нашей инфографике.