Будет ли фаворитом сборная России на этапе Кубка мира в Рупольдинге, выиграет ли Александр Логинов общий зачет и чем «Зенит» похож на сборную Норвегии, рассказал первый тренер российского биатлониста Дмитрия Малышко Юрий Парфенов:

Давно не было такого выступления, тем более с определенным отрывом. Ребята — молодцы, победили в такую нестабильную погоду. Они все время были в рабочем состоянии, никаких неправильных шагов не делали.

Малышко старался, на стойке думал, что побыстрее отработает, чтобы отрыв еще больше был. В принципе, очень хорошо выступил, сделал хороший отрыв на четвертый рубеж. Димка – молодец, отработал хорошо. Да и вообще все отлично выступили.

После этой победы будет стоять жирная точка – другие спортсмены уже лишний раз не будут говорить, что мы нечестно боремся. Хотя мы всегда честно играли, просто общая политическая атмосфера их сподвигла к этим высказываниям.

На следующем этапе Кубка мира нашу сборную считать главным фаворитом нельзя, еще рано. Главное – это чемпионат мира, а сейчас этап Кубка мира, каждая команда по-разному может готовиться. Сначала был декабрьский этап, на котором норвежцы хорошо бежали, сейчас у них спад, потом опять может быть рост. Такие тенденции в спорте всегда бывают. Как «Зенит» — выигрывал, выигрывал, а потом случился спад.

Думаю, что у Логинова в этом сезоне не получится выиграть общий зачет Кубка мира у Бё. На следующий год, если все сложится, он должен хорошо выступить.

Анатолий Николаевич Хованцев говорил, что будет постепенный рост. Он всех ребят настраивает, что команда к чемпионату мира подойдет в хорошей форме. Я Хованцеву верю.