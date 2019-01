View this post on Instagram

Обидно.. 100гр. Перевес, который не позволил сегодня сделать красивый Русский подиум в Сигулде,извиняюсь😑 Но такие моменты всегда делали меня злее, и этот раз исключением не будет. Я готов сделать то что запланировал.. Впереди ЧМ, а потом я буду двигаться к моему второму глобусу 😈 #nevergiveup💪