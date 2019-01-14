Российский саночник Роман Репилов был дисквалифицирован на шестом этапе Кубка мира, который проходит в латвийской Сигулде. Спортсмен претендовал на попадание в число призёров, однако на взвешивании после финиша у него обнаружили перевес — лишние 100 гр.

Федерация санного спорта России подала протест, но организаторы соревнований не удовлетворили его.

Если бы Репилов не был дисквалифицирован, российским спортсменам удалось бы занять весь пьедестал почёта. После финиша спортсмен признал свою оплошность и извинился перед болельщиками. На своей странице в «Инстаграме» Репилов написал, что такие моменты делают его злее. Гонщик намерен побороться за медали на предстоящем чемпионате мира.

Напомним, чемпионат мира по санному спорту будет проходить в период с 25 по 27 января в немецком Винтерберге.