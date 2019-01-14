Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, тренирующаяся в Санкт-Петербурге под руководством Алексея Мишина, сообщила, что начала набирать форму после болезни.

На своей странице в «Инстаграме» Туктамышева опубликовала видео с тренировки, где исполняет каскад из трёх прыжков. «Постепенно возвращаюсь в форму», — написала спортсменка.

Напомним, из-за болезни фигуристка была вынуждена пропустить чемпионат России, который прошёл в Саранске. За неделю до старта соревнований Туктамышева была госпитализирована с пневмонией. Пропуск национального чемпионата не позволил спортсменке отобраться в состав сборной России на предстоящий чемпионат Европы — Туктамышева попала лишь в число запасных.

Однако тренер Алексей Мишин сообщил, что спортсменка будет готовиться к чемпионату мира, так как Федерация фигурного катания намерена сделать замены в составе. В связи с этим Туктамышева может пропустить зимнюю Универсиаду, на которой должна была выступить по решению тренерского совета.