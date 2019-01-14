Агент защитника Евгения Чернова Александр Маньяков прокомментировал будущее своего клиента.

«У Чернова есть предложения как из Европы, так и из российской премьер-лиги. Сейчас ведем переговоры. В частности, завтра вылетаем на переговоры в Европу. На этой неделе планируем ряд встреч с руководителями футбольных клубов РПЛ. До 25-26 января определимся, где Женя продолжит свою карьеру. Конкретизировать клубы пока не буду, не потому что не хочу, а чтобы не сглазить», — сказал Маньяков в разговоре с корреспондентом Nevasport.

Напомним, ранее Чернов выступал за петербургский «Зенит», контракт с которым у футболиста истек 31 декабря 2018 года.

В нынешнем сезоне левый защитник провел за команду Сергея Семака 5 встреч в чемпионате России и одну игру в Кубке страны.