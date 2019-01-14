Тренеры борисовского БАТЭ поехали в Голландию на стажировку в «Витесс», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.

Как сообщает официальный сайт БАТЭ, в белорусскую делегацию вошли представители основного состава желто-синих — Алексей Бага, Александр Лисовский, Дмитрий Молош, Андрей Дрозд и новый главный тренер второй команды Кирилл Альшевский.

Отмечается, что несколько дней тренеры будут наблюдать за подготовкой команды под руководством российского специалиста к домашнему поединку чемпионата Нидерландов с «Экселсиором», а также посетят саму встречу.

Отметим, Во время отсутствия Кирилла Альшевского дублерами БАТЭ будут руководить его ассистенты — Дмитрий Лихтарович и Александр Михайлов.

Напомним, в данный момент клуб из Арнема идет на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Голландии, имея в активе 26 очков.