Польский нападающий итальянского «Дженоа» Кшиштоф Пентек может стать игроком «Милана» в случае ухода Гонсало Игуаина в «Челси» в зимнее трансферное окно.

Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. По информации источника, директора миланского клуба Леонардо и Паоло Мальдини не поехали с командой на матч Суперкубка Италии против «Ювентуса», чтобы сконцентрироваться на трансферах и на переходе Пентека.

Отмечается, что «Милан» хочет арендовать поляка с большой доплатой, потому что УЕФА наложил на клуб запрет на приобретения футболистов стоимостью от 40 до 50 миллионов евро, а генуэзский клуб требует за своего футболиста около 60 миллионов.

Ранее СМИ сообщали, что от покупки поляка отказался мадридский «Реал», также появлялась информация об интересе к игроку со стороны каталонской «Барселоны».