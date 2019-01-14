Футбольный клуб «Зенит» поздравил музыкальную группировку «Ленинград» с днём рождения.

Сегодня, 14 января 2019 года, группировке исполнилось 22 года. «Зенит» опубликовал поздравление в официальном «Твиттере» сопроводив пост фотографией лидера группы — Сергея Шнурова, одетого в футбольную форму «Зенита».

Отметим, Шнуров является футбольным болельщиком. Он посвятил стихотворение финалу чемпионата мира, который проходил на московском стадионе «Лужники», а также нападающему «Зенита» Александру Кокорину, который вместе с игроком «Краснодара» Павлом Мамаевым попал в тюрьму за участие в двух драках.

Также группировка «Ленинград» собрала 65 тысяч зрителей на стадионе «Санкт-Петербург», который является домашней ареной «Зенита». Позже стадион переименовали в «Газпром-арену».