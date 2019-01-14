Полузащитник Артур Юсупов снова стал игроком московского «Динамо», сообщает официальный сайт бело-голубых.

По информации сайта московского клуба, игрок взял шестой номер.

Игрок уже провел первую тренировку в составе команды Дмитрия Хохлова. Twitter «Динамо» сообщает, что занятие носило физическую направленность — было много беговой работы и упражнений на все группы мышц.

Ранее Юсупов уже выступал за московское «Динамо» с 2009 по 2015 год. Последним клубом полузащитника был петербургский «Зенит», но в нынешнем сезоне он на правах аренды выступал за «Ростов». В составе дончан россиянин провел 13 матчей и сделал одну голевую передачу.

В общей сложности Юсупов провел за «Зенит» 55 матчей, отметился двумя голами и шестью голевыми передачами. В составе «сине-бело-голубых» Юсупов выиграл Кубок и дважды Суперкубок России.