Председатель тренерского совета СБР Максим Кугаевский рассказал, по каким причинам биатлонистка Ирина Старых не вошла в состав эстафетной команды на этапе Кубка мира в Оберхофе.

По словам Кугаевского для News.ru, после декабрьских этапов биатлонистка полетела домой, чтобы увидеться с детьми, понимая риск заразиться от них инфекцией. Опасения подтвердились, и Старых действительно перенесла тяжёлое инфекционное заболевание, которое не позволило ей проводить запланированные тренировки.

Кугаевский выразил надежду, что Старых успеет набрать оптимальную форму к чемпионату мира. Она рассматривается на следующий этап Кубка мира в Рупольдинге, но непосредственно на месте тренеры будут принимать решение, основываясь на здоровье биатлонистки.