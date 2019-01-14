Мюнхенская «Бавария» хочет взять в аренду испанского нападающего «Челси» Альваро Морату.

По информации Daily Mail, немецкий клуб готов арендовать футболист до конца сезона. Отмечается, что лондонцы готовы отдать испанца во временное пользование, однако будут требовать арендную плату в размере трех миллионов евро. Также «Челси» настаивает, чтобы «Бавария» сама платила зарплату 26-летнему игроку, которая составляет 140 тысяч фунтов в неделю.

Отметим, нападающий в нынешнем сезоне провел за «Челси» 24 встречи во всех турнирах и отличился девятью голами. Соглашение Мораты с лондонцами истекает 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Бавария» улучшила предложение «Челси» по Каллуму Хадсону-Одои. Теперь мюнхенский клуб предлагает за 18-летнего англичанина 33 миллиона евро. Отмечается, что это предложение стало уже третьим.