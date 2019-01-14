Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону объявил состав на этап Кубка мира в Рупольдинге, который будет проходить с 16 по 20 января.

В женской команде выступят олимпийская чемпионка Тириль Экхофф, победительница этапа Кубка мира Марте Олсбю-Ройселанд, а также Сюнневе Сулемдаль, Эмили Калкенберг, Каролина Кноттен и Ингрид Тандревольд.

Мужскую команду представят лидер общего зачёта Йоханнес Бё, его брат Тарьей Бё, а также выступавшие в эстафете Оберхофа Ветле Шостад Кристиансен, Хенрик Л’Абе-Лунд, Эрленд Бьонтегорд и Ларс Хельге Биркеланд.

Напомним, в Оберхофе Йоханнес Бё занял второе место в спринте и выиграл гонку преследования. Эстафету братья Бё пропустили. Вторым в общем зачёте идёт россиянин Александр Логинов.