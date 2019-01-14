Бразильский тренер «Уфы» Вильям Артур де Оливейра может войти в тренерский штаб Сергея Семака в «Зените».

«Вильям покидает «Уфу». Отправится в «Зенит», сказал источник в клубе, слова которого приводит «Спорт день за днем».

Отмечается, что в «Уфе» хотят оптимизировать бюджет, и в сложное положение попал 36-летний бразильский специалист, который с 2009 по 2015 годы выступал в пермском «Амкаре», ярославском «Шиннике», брянском «Динамо» и «Уфе». С 2015 года он работал тренером в башкирском клубе. Семак будучи наставником уфимцев остался доволен совместной работой и предложил ему должность в «Зените», и Артур де Оливейра принял предложение.

«Спорт день за днем» сообщает, что бразилец отправится с петербуржцами на первый сбор в Катаре, куда команда вылетит 15 января.

Отметим, в данный момент Вильям Артур де Оливейра является ассистентом главного тренера «Уфы» Дмитрия Кириченко.