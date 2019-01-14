Российские лыжники продолжают отбор на чемпионат мира 2019 года, который будет проходить в Зеефельде.

В комментарии изданию «Р-Спорт» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что по предварительным планам тренерский штаб определит состав на главный старт сезона после завершения двух следующих этапов Кубка мира в эстонском Отепяя и шведском Ульрисехамне.

Вяльбе подчеркнула, что состав может претерпеть изменения — согласно регламенту турнира, замены могут быть сделаны за сутки до первого старта. На чемпионат мира поедут 24 российских лыжника: 12 мужчин и 12 женщин.

Чемпионат мира будет проводиться с 19 февраля по 3 марта. В программе — личный и командный спринт, скиатлон, гонка с раздельным стартом, эстафета и марафон.