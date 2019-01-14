Председатель комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев прокомментировал выступление российских биатлонистов на этапе Кубка мира в Оберхофе.

В интервью «Спорт Экспрессу» он поздравил сборную России с двумя победами в эстафете, особо отметив командный успех. Дегтярёв отметил достижения нового президента СБР Владимира Драчёва, который ввёл прозрачный отбор в команду, который позволил выступать действительно сильнейшим.

Также Дегтярёв высказался о заявлениях Мартена Фуркада и Себастьяна Самуэльссона в адрес Александра Логинова. По его мнению, обоим биатлонистам пора отправиться на пенсию, так как слабых обычно не критикуют. Дегтярёв заявил, что иностранные соперники чувствуют силу российского биатлона.