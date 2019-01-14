Первая ракетка России Карен Хачанов рассказал, как справляется с возросшей популярностью.

В комментарии Eurosport Хачанов заявил, что считает себя скромным парнем и не заметил, что его жизнь сильно изменилась из-за повышения популярности. Однако он отметил, что люди начинают узнавать на улице при наличии больших побед.

Теннисист рассказал, что много раз выигрывал во сне турниры «Большого шлема» — «Ролан Гаррос», Australian Open, US Open. Выходить на корт Хачанов хотел бы выходить под песню Эминема «Lose Yourself», которая нравится ему с детства и придаёт мотивацию.

Отметим, Карен Хачанов в первом круге Australian Open переиграл Петера Гоёвчика из Германии со счётом 3:6, 6:3, 6:4, 6:3. Матч длился почти два с половиной часа.