Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев рассказал, что его команда нуждается в усилении.

По словам Адиева, любому тренеру нужно усиление. Даже «Реал» и «Барселона» регулярно пополняются новичками. И я бы тоже хотел, чтобы в «Анжи» пришли 2-3 человека, способных стать лидерами», — сказал тренер дагестанского клуба, слова которого приводит «Советский спорт».

Адиев отметил, что вместо этого клуб, наоборот, теряет имеющихся в наличии лидеров. Тренер добавил, что а данный момент для него самого загадка, в каких сочетаниях команда будет работать на сборах.

Напомним, ранее палата РФС по разрешению споров запретила махачкалинскому «Анжи» регистрировать новых футболистов.

Кроме того, бывший глава Дагестана Магомедали Магомедов пообещал, что будет переводить половину ежемесячной зарплаты в фонд помощи «Анжи Живи», открытый в поддержку махачкалинского клуба.