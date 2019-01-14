Немецкий адвокат российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова Кристоф Вишеманн прокомментировал высказывания француза Мартена Фуркада в адрес Александра Логинова.

В интервью Sputnik International Вишеманн заявил, что Фуркад переходит все границы, несмотря на то, что все его усилия направлены на борьбу с допингом. Адвокат считает, что никто не имеет права рассуждать о моральных качествах спортсмена, не зная индивидуальной истории.

Вишеманн осудил Мартена Фуркада, который не готов принять атлета, вернувшегося после дисквалификации. Специалист не понимает, почему у экс-нарушителей антидопинговых правил нет шансов реабилитироваться и вернуться к «законопослушной жизни».