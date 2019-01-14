Главный тренер «Монако» Тьерри Анри оказал поддержку российскому полузащитнику своей команды Александру Головину после матча французской Лиги 1 против «Марселя» (1:1).

Как сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на источник, после матча Анри был доволен игрой Головина, а по поводу момента с промахом сказал в раздевалке: «Ничего страшного, в следующий раз забьешь».

Отметим, Головин вышел в стартовом составе, поучаствовал в голевой атаке, а также упустил стопроцентный момент на 51-й минуте, когда вышел один на один с вратарем.

Напомним, «Монако» сыграл вничью с «Марселем» со счетом 1:1. У монегасков отличился Юри Тилеманс на 38-й минуте, в составе «Марселя» забить удалось Максиму Лопесу на 13-й минуте.

После 19 матчей «Монако» идет на предпоследнем, 19-м, месте в таблице с 14 очками. «Марсель» занимает девятую строчку после 18 игр с 28 баллами.