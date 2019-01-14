Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер выбирает состав на матчи при помощи бывшего главного тренера манкунианцев сэра Алекса Фергюсона, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, бывший тренер «МЮ» помогает норвежцу проводить предматчевый анализ и принимает участие в выборе состава на матчи. Отмечается, что окончательное решение принимает именно Сульшер, однако молодой тренер прислушивается к советам шотландца.

Ранее СМИ сообщали, что Фергюсон поспособствовал решению руководства «Манчестер Юнайтед» пригласить Сульшера после увольнения Жозе Моуринью.

Отметим, недавняя победа над «Тоттенхэмом» стала шестой для исполняющего обязанности главного тренера «МЮ», который стал лучшим наставником команды в истории по этому показателю.

Напомним, о назначении Сульшера стало известно 19 декабря. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца сезона-2018/19.