Матч регулярного чемпионата КХЛ между петербургским СКА и рижским «Динамо» будет сыгран в «Юбилейном».

Встреча запланирована на 26 января. Как сообщает официальный сайт армейцев, вместо «Ледового» игра пройдёт в «Юбилейном». Перенос объясняется масштабными мероприятиями, которые будут проводиться в честь 75-летия со Дня полного освобождения Ленинграда от блокады.

Напомним, СКА после поражения от ЦСКА на «Газпром-арене» одержал семь побед подряд. В последнем матче подопечные Ильи Воробьёва обыграли в Санкт-Петербурге подмосковный «Витязь». Команда уже обеспечила себе выход в плей-офф КХЛ.

В данный момент петербургские армейцы идут на втором месте в Западной конференции после 47 встреч с 78 набранными очками. Следующий матч СКА проведет 15 января дома против нижнекамского «Нефтехимика».